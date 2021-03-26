Kadınların AVM'deki beklentileri...

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) yüksek lisans öğrencisi Tolga Tuvay’ın, kadınların AVM’lerdeki beklentilerine yönelik gerçekleştirdiği araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı

340 kadın üzerinde yapılan araştırmada, kadınların en çok ağlayan ya da bağıran çocuk sesinden, yüksek sesli müzik ve indirim anonslarından, karanlık ve havasız alanlardan rahatsızlık duyacağı belirlendi. Kadınlar, gittikleri AVM’lerde açık ve yeşil alanları, kaliteli mağaza ve restoran zincirlerini, ilgili çalışanları, boş otoparkı ve canlı müzik performanslarını görmek istediklerini belirtti. Araştırmaya katılan kadınlar, alışverişe ihtiyaçları olmasa da AVM’ye gitmeyi tercih ettiğini, vitrinlere bakmanın bile kendilerine mutluluk ve haz verdiğini dile getirdi.

İEÜ Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler yüksek lisans öğrencisi Tolga Tuvay (27), İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun danışmanlığında yaptığı araştırmayı 1 yılda tamamladı. Kadınların duyusal olarak AVM’lerden beklentilerini inceleyen çalışmada, kadınlarla internet üzerinden ve telefonla görüşülerek anket gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan kadınlarla yapılan çalışma, Türkiye’de bu alandaki sayılı araştırmadan biri oldu. Tuvay’a, araştırma yöntemi konusunda da İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel destek verdi.

KLASİK MÜZİK TERCİH EDİLİYOR

Araştırmanın detaylarını paylaşan Tolga Tuvay, “Kadınlarımıza ilk olarak, gittikleri AVM’de neler görmek istediklerini sorduk. Kadınlar da en çok ‘açık ve yeşil alan’, ‘boş otopark’, ‘ilgili çalışanlar’, ‘kaliteli mağaza ve restoranlar’ yanıtını verdi. AVM’ye sıklıkla gittiğini belirten kadınlar; kalabalık, dar ve karanlık alanlardan, alçak tavanlardan, havasız ortamlardan, sigara kokan kişilerden, kötü mimariden ve kirli alan görmekten rahatsız olacağını belirtti. Canlı müzik performansı ya da hafif bir tonda çalan klasik müzik, kadınların birinci tercihi. Kadınlar, indirim anonsu duymak istiyor ancak bunun yüksek sesle ve sürekli yapılmasını istemiyor. Kadınlar, alışveriş sırasında duyacakları, ağlayan ya da bağıran çocuk sesinden, tamirat sesinden, yoğun gürültüden ya da yüksek sesli müzikten rahatsız olacaklarını da belirtti” dedi.

ÇİÇEK, SABUN VE KAHVE KOKUSUNU SEVİYORLAR

Tuvay, şöyle devam etti: “Lezzetli yiyecekler, kadınların vazgeçilmezi. Kadınlar; kahve, çay, waffle, geleneksel tatlılar, salata, kebap ve dünya mutfağı ürünlerini görmek ve bunların tadına bakmak istiyor. Çiçek, sabun, kahve ve güzel yemek kokusu kadınların hoşuna gidiyor. Sigara kokusuna ise kesinlikle tahammül edemiyorlar. Kadınlar, AVM içinde kapı kollarına, tuvaletteki herhangi bir yere, merdiven korkuluklarına ya da asansörlere de mümkün olduğunca az dokunuyor” diye konuştu.

GÜN BULUŞMALARI BİLE AVM’DE YAPILIYOR

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ise, AVM’lerin sadece alışveriş değil, bir sosyalleşme merkezi olarak görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Uzunoğlu, “Pandemi nedeniyle uzun süre evde geçirilen sürenin ardından normalleşme sürecine geçiş yapılmasıyla birlikte, ilgi gören temel yerlerden birinin de AVM olduğunu gördük. Yemek, gezmek ve buluşmak için AVM’ler tercih ediliyor. Kadınların her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gün buluşmaları bile, AVM’lerdeki bir cafe ya da restoranda yapılır oldu. Kadınlar, alışveriş için elbette pazarları, butik mağazaları ya da başka yerleri de tercih ediyor. Ancak araştırmaya katılan çoğu kadın, alışverişe ihtiyacı olmasa bile AVM’ye gittiğini belirtiyor. Vitrinlere bakmanın ve AVM’de gezmenin, kendilerine mutluluk ve haz verdiğini dile getiriyor. Bu noktadan bakıldığında, AVM’lerin alışveriş ihtiyacının karşılanması ihtiyacının ötesinde çoğu kişi tarafından sosyal bir gereksinim olarak görüldüğü de söylenebilir” dedi.