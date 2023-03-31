Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
31 Mart 2023 Cuma 11:40

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kadir Has Üniversitesi  Rektörlüğüne bağlı Ortak Dersler Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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