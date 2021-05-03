Kafaları karıştıran ölüm raporu ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronovirüsten hayatını kaybeden ancak ölüm raporunda belirtilmediği iddia edilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada "Hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü olarak kayıtlıdır" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakıf üniversitesinde koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden ancak ölüm raporunda ölüm nedeninin belirtilmediği iddia edilen raporun aslını yansıtmadığını belirtti. Koca, ölüm belgelerinin hekimler tarafından onaylandıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan komisyonda tekrar incelendiğini aktararak, "Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde covid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorumuz ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onaylamıştır. Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir" açıklamasını yaptı.

'HASTA TÜM KAYITLARIMIZDA COVİD ÖLÜSÜ OLARAK KAYITLIDIR'

Bakan Koca, ölüm raporunun üst komisyonda tekrar incelendikten sonra hekime geri gönderildiğini ve ölüm nedeninin düzeltildiğini belirterek "Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporu hekim tarafından onaylanmış ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek hastanın covid-19 pozitif olduğu ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Hekim de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onaylamıştır. Raporun son hali ekte sunulmuştur. Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü olarak kayıtlıdır" ifadelerini kullandı.

'NİHAİ KARAR VERİCİ HEKİMİN KENDİSİDİR'

Koca, ölüm raporlarındaki kararın hekimlere ait olduğunu vurgulayarak "İddia edildiği gibi hasta covid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir. Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra pcr test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir" dedi.

Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur. Müteveffa Cemal Küçükşahin Bey'e Allah'tan rahmet ve sevenlerine bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum."