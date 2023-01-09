Kafasına kütük çarpan kişi öldü!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çamura saplanan traktörünü kurtarmaya çalıştığı sırada tekerin altına yerleştirdiği kütüğün fırlayarak kafasına isabet ettiği sürücü Kaşif Özdemir (39) hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Kaşif Özdemir tarladan döndüğü sırada kullandığı traktörü çamura saplandı. Traktörünü kurtarmaya çalışan Özdemir, tekerin altına kütük yerleştirdi. Bu sırada traktörü hareket ettiren Özdemir'in kafasına tekerin altından fırlayan kütük isabet etti. Yere düşen Özdemir için çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarmaya ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.