UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
0
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
0
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
0
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
0

Kafasına kütük çarpan kişi öldü!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çamura saplanan traktörünü kurtarmaya çalıştığı sırada tekerin altına yerleştirdiği kütüğün fırlayarak kafasına isabet ettiği sürücü Kaşif Özdemir (39) hayatını kaybetti

Kafasına kütük çarpan kişi öldü!
09 Ocak 2023 Pazartesi 14:07

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Kaşif Özdemir tarladan döndüğü sırada kullandığı traktörü çamura saplandı. Traktörünü kurtarmaya çalışan Özdemir, tekerin altına kütük yerleştirdi. Bu sırada traktörü hareket ettiren Özdemir'in kafasına tekerin altından fırlayan kütük isabet etti. Yere düşen Özdemir için çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarmaya ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #ölüm #haber
Önceki Haber
Sahibi ölen deve, 2,5 yıl sonra ilk kez güreşip, kazandı
Sonraki Haber
Karşıyaka farklı olacak
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!
0
Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu!
Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu!
0
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
0
İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak
İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak
0
Ege Üniversitesi personel alacak
Ege Üniversitesi personel alacak
0
Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!
Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.