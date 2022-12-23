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Kafasına yük asansörü çarpan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de işçi Bekir A., kafasına yük asansörünün çarpması ile hayatını kaybetti

Kafasına yük asansörü çarpan işçi hayatını kaybetti
23 Aralık 2022 Cuma 13:00

Merter'de bulunan bir iş yerinde saat 11.30 sıralarında, Bekir A. isimli işçi, altında beklediği yük asansörün indiğini farkedemeyince, kafasından yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Bekir A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A.'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  Esnaf Aytekin Tok, "Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor" dedi


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #güngören #asansör #ölüm
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