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Kafkas Üniversitesi 22 kişi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 22 kişi alımı yapacak

Kafkas Üniversitesi 22 kişi alacak
28 Temmuz 2022 Perşembe 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kafkas Üniversitesi çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 28 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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