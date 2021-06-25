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Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alımı
25 Haziran 2021 Cuma 11:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kafkas Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

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