Kafkas Üniversitesi personel alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Kafkas Üniversitesi personel alacak
11 Mart 2023 Cumartesi 12:41

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kafkas Üniversitesi çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

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