Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz

Antalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü.

Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
23 Temmuz 2020 Perşembe 12:52

M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi. Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüsk bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi. M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an' notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı.

Havuzda doyasıya eğlendiler

Fotoğrafı gören Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de hemen harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği saptandı. Mahalleye giden belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu. M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü. Burada havuza giren kardeşler diğer çocuklarla da oynadı. Kardeşler, daha sonra da Antalya Akvaryum'a götürüldü. Gün boyu keyifli anlar geçiren 4 kardeş, belediye ekiplerince, Kepez ilçesindeki evlerine götürülerek, ailelerine teslim edildi.

Önceki Haber
Can kaybı 630 bin 343’e yükseldi
Sonraki Haber
İşçilerin yakasından elinizi çekin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.