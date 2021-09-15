Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü 29 kişi alacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlana başvurular online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecektir.

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