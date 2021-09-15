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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü 29 kişi alacaklarını duyurdu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademik birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  5772 sayılı  Kanunla  değişik  23.  maddesinde  belirtilen  şartlar  ve  “Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  Üniversitenin  “Akademik  Yükseltilme  ve  Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlana başvurular  online  olarak  https://personelilan.istiklal.edu.tr/  adresinden  kabul  edilecektir.

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