Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89'a yükseldi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 89'a yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89'a yükseldi
01 Mart 2023 Çarşamba 09:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

Önceki Haber
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi
Sonraki Haber
Afet bölgesine aralıksız destek
62 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetti
62 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetti
0
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi
0
DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı
DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı
0
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor
0
Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" soruşturması
Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" soruşturması
0
Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.