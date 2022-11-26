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Kahramanmaraş'ta 20 memur alınacak

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı yapacağını açıkladı

Kahramanmaraş'ta 20 memur alınacak
26 Kasım 2022 Cumartesi 11:36

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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