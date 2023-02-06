Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD can kaybını açıkladı

Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Ölü sayısı açıklandı
06 Şubat 2023 Pazartesi 08:40

AFAD'dan yapılan açıklamada; saat 07.40 itibarıyla depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 42 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #ölüm #kahramanmaraş
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