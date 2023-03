Kahramanmaraş’ta kurulacak konteyner kent için yoğun mesai sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş Narlı’da kuracağı konteyner kent için çalışmalar aralıksız sürüyor. Alanda sosyal alanlarla birlikte 255 konteynerin olacağını söyleyen ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı Semih Kök, “En hızlı şekilde konteyner kenti tamamlayıp bir an önce depremden zarar gören vatandaşlarımızı yerleştirme hedefindeyiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacının giderilmesi için aralıksız çalışıyor. Depremden en çok etkilenen yerleşim bölgelerinden Kahramanmaraş Narlı’da çöp toplama ve ilaçlama faaliyetleri devam ederken, Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki 50 personel konteyner kentin hazırlanması için yoğun mesai harcıyor.



“İki ayda teslim edeceğiz”

ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı Semih Kök, kurum atölyelerinde kuruluma hazır halde üretilen ve parça parça bölgeye taşınan 60 konteynerin 12’sinin yerleştirildiğini belirterek “Şu an birleştirme çalışmaları devam ediyor. Bu alanda 232 yaşam alanı olan konteyner yapılacak. Bunun dışında ibadethane, çamaşırhane, masal evi, rehabilitasyon merkezi, revir gibi alanlarımızla beraber 255 konteyner yapmış olacağız. Bunu da iki ay içinde tamamlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. 172 konteyner için altyapı çalışmasını tamamladık” diye konuştu.

Personelin belirli aralıklarla değiştirildiğini aktaran Semih Kök, şu an 50 kişilik bir çalışma grubunun hizmet verdiğini belirterek, “Bütün arkadaşlarımızla beraber en hızlı şekilde konteyner kenti tamamlayıp bir an önce depremden zarar gören vatandaşlarımızın yerleşmesi, sıcak yuvaya kavuşması hedefindeyiz” dedi.