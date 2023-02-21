Kahramanmaraş’ta temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’taki Afet Koordinasyon Birimi, temizlik işleri ekipleriyle yıkımın yaşandığı yerleşimlerde her gün 8 tonun üzerinde çöp topluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için teyakkuza geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri, 4 ilde eş zamanlı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu Afet Koordinasyon Birimi’nde konuşlanan ekipler, Kahramanmaraş merkezi ve çevre ilçelerde temizlik seferberliği başlattı. Narlı’da kurulan merkezden her gün sabah bölgeye hareket eden temizlik işleri ekipleri, Kahramanmaraş merkez, Pazarcık, Narlı başta olmak üzere yıkımın yaşandığı yerlerde sokak sokak çöpleri topluyor. Ekipler, günde 8 tonun üzerinde çöpü toplayarak çöp döküm alanına götürüyor.