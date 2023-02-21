Kahramanmaraş’ta temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’taki Afet Koordinasyon Birimi, temizlik işleri ekipleriyle yıkımın yaşandığı yerleşimlerde her gün 8 tonun üzerinde çöp topluyor.

Kahramanmaraş’ta temizlik seferberliği
21 Şubat 2023 Salı 09:42

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için teyakkuza geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri, 4 ilde eş zamanlı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu Afet Koordinasyon Birimi’nde konuşlanan ekipler, Kahramanmaraş merkezi ve çevre ilçelerde temizlik seferberliği başlattı. Narlı’da kurulan merkezden her gün sabah bölgeye hareket eden temizlik işleri ekipleri, Kahramanmaraş merkez, Pazarcık, Narlı başta olmak üzere yıkımın yaşandığı yerlerde sokak sokak çöpleri topluyor. Ekipler,  günde 8 tonun üzerinde çöpü toplayarak çöp döküm alanına götürüyor.

Önceki Haber
Mera İzmir'in çobanları da depremzedelerin yanında
Sonraki Haber
Bornova'dan depremzedelere psikolojik destek
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
0
İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
0
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
0
Gaziantep- Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
Gaziantep- Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.