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Kahreden haber! Havalandırma boşluğundaki bacakları görünce...

Kayseri'de, zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M’nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak, hayatını kaybetti

Kahreden haber! Havalandırma boşluğundaki bacakları görünce...
25 Temmuz 2021 Pazar 09:19

Yozgat’ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri’ye geldi. Arkadaşı M.M’nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı. 3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi. Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen’in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #havalandırma #havalandırma ölüm #ölüm
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