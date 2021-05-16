Kahveciler Odası Başkanı: Haklarımızı helal etmiyoruz

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnaftan ‘helallik’ istemesine “Biz nasıl helal edelim, açız, 14 aydır perişanız. Neden bizim sesimizi duymadınız” dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma günü AKP teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı bayramlaşmada, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” dedi. Muhalefet erken seçim çağrısı yaparken, başta esnaf olmak üzere milyonlarca vatandaş da tepkisini Twitter'dan paylaştığı mesajlarla duyurdu. Salgından en çok etkilenenlerin başında gelen, işletmelerini 14 aydır açamadıkları için ekonomik sıkıntı yaşayan kahveci esnafı da dün açıklama yaparak hakkını helal etmediğini belirtti.

SESİMİZİ DUYMADINIZ

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, “Tam kapanma dediler ama değildi. Ne yazık ki kahveci esnafı, tüm esnaf ve zanaatkar son derece perişan oldu. Bu ikinci Ramazan Bayramı'nda 14 aydır kapalı olan kahveci esnafı ve tüm esnaf ve zanaatkar çok mağdur oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözlerine ilişkin ise Güven, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mağdur olan esnaftan helallik istiyorsunuz. Biz nasıl helal edelim, açız, 14 aydır perişanız. Neden bizim sesimizi duymadınız. 14 aydır Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı İsa Güven konuşuyor. Hadi siz duymadınız da, sizin il başkanınız da mı duymadı? Milletvekilleriniz de mi duymadı? Külliyedeki insanlar da mı bizi duymadı? Yazıktır, günahtır. Bizden helallik istiyorsunuz. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi ama ne yazık ki 14 ay bizi idare edemediniz, haklarımızı helal etmiyoruz.”

KİMSE KONUŞMUYOR

Güven, ‘'Sivil toplum kuruluşları konuşmuyor, meslek örgütleri konuşmuyor. Ne zaman konuşacaklar? Esnaf öldükten sonra mı, iş işten geçtikten sonra mı? Biz kimsenin uşağı ve arka bahçesi olmadık, olmayacağız da. Bu süreçte çaresizlikten intihar eden esnafımız var. Onlar yeniden dirilip ‘Hakkımızı helal ediyoruz' mu diyecek? AKP İl Başkanı'nı geçen yıldan beri arıyorum. Seçimden seçime geliyorlar, iş bitti nasılsa'' diye konuştu.

İsa Güven, pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı öncesi kahvehanelerin ve işletmelerin açılmasını istedi. Kendilerine bir kereye özgü 1000 TL destek verildiğini anımsatan Güven, “500 TL de kira yardımı yaptınız. Onu da bayramdan önce bile yatırmadınız. Bu kahveci esnafı, acaba bayramda evine şeker alabildi mi, çocuğuna harçlık verebildi mi? Bizim bu bayramımız buruk geçti. Sayın Cumhurbaşkanım, artık bıçak kemiğe dayandı, bizim kahvehaneleri açın. Evimize ekmek parası götürelim” dedi. (Sözcü)