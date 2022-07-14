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Kalecik Belediyesi 7 gayrimenkulü kiraya verecek

Mülkiyeti Kalecik Belediyesi'ne ait 7 adet gayrimenkul ihale ile kiraya verilecek

Kalecik Belediyesi 7 gayrimenkulü kiraya verecek
14 Temmuz 2022 Perşembe 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Belediyeye ait olan ilanda Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 02.06.2022 gün ve 2022/56 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 20.07.2022 tarihinde Saat 10:00’den itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır. Yapılacak ihaleye ait şartname Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları 20.07.2022 günü ihale saatinden önce yatırmaları ilan olunur.

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