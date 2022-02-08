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Kalın açıkladı: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme yolda

Kalın açıkladı: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme yolda
08 Şubat 2022 Salı 08:33

Elektrik faturalarındaki artış vatandaşı isyan ettiriyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Kalın, elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Kalın, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecekleri iddiasında da bulundu!


 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #elektrik faturaları #yeni düzenleme #kalın #cumhurbaşkanı
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