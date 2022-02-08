Kalın açıkladı: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme yolda

Elektrik faturalarındaki artış vatandaşı isyan ettiriyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Kalın, elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Kalın, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecekleri iddiasında da bulundu!





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.