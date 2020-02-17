Kaliteli Aracı Kurum

Forex piyasasına dair işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında görev alan aracı kurumların içerisinde bulunan Lord FX, sahip olduğu önemli lisansları ile öne çıkmayı başarıyor. Sunduğu cazip imkan ve fiyatlarla oldukça çok tercih gören bir firma olarak faaliyette bulunuyor.

Yatırımcılarına sunduğu finansal işlemlerinde sağladığı yüksek memnuniyet ve çalıştığı büyük fiyat sağlayıcılarından aldığı fiyat imkanları ile kurum farkını gösteriyor.

Kurumun Sunduğu Türkçe Destek

Kurum, forex piyasasında işlem yapan Türk yatırımcılara yönelik sağladığı Türkçe destek ile küresel bazda bulunan diğer kurumlardan ayrılıyor. Bu imkan nedeniyle Türkiye'de oldukça çok gündeme gelen LordFX güvenilir mi? Bu aracı kurum, bünyesinde bulundurduğu nitelikli ekipleri, yatırımcılar için sunduğu kaliteli eğitimleri, finansal işlemlerindeki başarısı ve tüm önemli aracı kurumlar ile paralellik gösteren fiyatları ve çalışma sistemiyle son derece güvenilir bir kurum. Lord FX, 2018 tarihinden başlayarak Türkçe dil desteğini hizmetleri arasında sunuyor.

Küresel Bazda Hizmet

Lord FX aracı kurum işlemlerine kurulduğu 2006 yılında başlayarak, başta İngiltere olmak üzere tüm kıta Avrupa'sına ve dünya üzerindeki çok sayıda farkı ülkeye hizmet sunuyor.

Lord FX, fiyat sağlayıcıları açısından ise birden fazla önemli global marka ile birlikte çalışıyor. Bu önemli ve büyük fiyat sağlayıcıları BNP Paribas, DeutsheBank, Forex Capital Markets ve Barclays gibi dev isimler olarak ortaya çıkıyor. Bu şekilde aracı kurum, yatırımcıları için en mükemmel yatırım ortamını ve imkanlarını sağlıyor.

Kurumun Sahip Olduğu Lisanslar

İngiltere merkezli kurulmuş bu aracı kurum, FCA ve İFSC lisanslarına sahip olarak yatırımcılarından gelen başta kaldıraç olmak üzere çeşitli taleplere yanıt veriyor. Lord Fx, ayrıca Saint Vincent regülasyonu sahibi olarak da sunduğu hizmet kalitesini yukarıya taşıyor.

Lord FX lisans noktasında bu şekilde ön plana çıkarken, kendi personelleri açısından ise denetim işlemlerini küresel ölçekte en çok tanınan enstitülerden biri olan CFA üzerinden alıyor.

Söz konusu kurum, sahip olduğu çeşitli regülasyon ve lisanslar yanında uzman çalışanları, çalıştığı dev fiyat sağlayıcıları, finansal işlemlerindeki kalitesi, sunduğu Türkçe desteği ile kendi farkını gösteriyor.



