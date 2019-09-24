Kaliteli sütün yolu eğitimden geçer

Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk defa İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Süt Zirvesi'nde Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı sektörü değerlendirdi.

Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 7 binden fazla üreticiye eğitim verildiğini dile getiren İdil Yiğitbaşı, "Üreticiye verdiğimiz destek ile sütün kalitesini artırıyor ve Türkiye süt sektörü için pusula görevini üstleniyoruz. Dünyada sağlıklı yaşam hareketinin yükseldiği bugünlerde ürün çeşitliliğimiz ile tüketicimizin tercihlerine önem veriyoruz" dedi.

18 bin üretici

8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinin ele alındığı zirvede Pınar Süt'ün 18 bin süt üreticisi ve 31 kooperatifle birlikte uyguladığı kalkınma modelini paylaşan İdil Yiğitbaşı, "Bu topraklarda sağılan sağlıklı sütleri, Türkiye ile buluşturuyoruz. Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 13 farklı ilde, 7 binin üzerinde üreticimize hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri veriyoruz. Üreticiye verdiğimiz bu destek ile sütün kalitesini artırıyor, Türkiye Süt Sektörü için 'pusula' görevini üstleniyoruz" dedi.

Süt sektörünün gelişiminde bilinçli ve eğitimli üreticinin kilit rol oynadığını dile getiren Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, "Gıda güvenliğinin önemi daha da güçlendi. Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için süt üreticileri, kooperatiflerimiz ve süt işleme sanayi olarak birlikte hareket etmeliyiz. Dünyada bu kadar çok aç insan varken, nüfus artışı ve sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımın önemini düşününce her alanda israfı önlemeye çalışmalıyız" diye konuştu.

Değişen alışkanlıklar

Sektörün değişen tüketici alışkanlıklarına kulak vermesi gerektiğinin altını çizen İdil Yiğitbaşı, "Yeni nesil, sağlıklı yaşam konusunda çok hassas ve bilinçli tüketicilerden oluşuyor. Sektörün gelişim yolculuğunda bu noktaya odaklanılması ve tüketicilerin hassasiyetlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Okul sütüne destek

Pınar Süt olarak yeni nesli sütle buluşturan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten İdil Yiğitbaşı, "Türkiye'de uygulanan okul sütü projesine 2011 yılından bu yana destek veriyoruz. Bunun yanında 8 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Süt Kuzusu Sütü' projesinin de tüm sütleri Pınar kalite standartlarında Pınar Süt tesislerinde paketleniyor. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı kaliteli sütle buluşturmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.