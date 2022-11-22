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Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Şevval Bozoğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
22 Kasım 2022 Salı 13:48

Kepez ilçesinde oturan Şevval Bozoğlu, pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Özel hastanede doktorların müdahalesinin ardından Bozoğlu, evine gönderildi. Pazartesi günü ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından Şevval Bozoğlu'nun cenazesi morgdan alındığı sırada gözyaşı döken baba Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Şevval Bozoğlu, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kalp krizi #ölüm
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