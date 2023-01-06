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Kamu çalışanları dikkat! Ek ödeme tarihleri belli oldu!

Kamu çalışanları dikkat! Ek ödeme tarihleri belli oldu!
06 Ocak 2023 Cuma 09:02

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu çalışanları ve maden işçilerine yapılacak ilave ödemelerinin tarihleri belirlendi.

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak.

Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #resmi gazete #kamu çalışanları #ek ödeme
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