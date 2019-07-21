Kamu çalışanları için yargıdan tayin müjdesi

Sözleşmeli personelin sağlık mazeretiyle tayin talebine yargıdan onay geldi.

Kamu çalışanları için yargıdan tayin müjdesi
21 Temmuz 2019 Pazar 13:07

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, üyeleri olan bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli görev yaptığı Karabük’ten, tedavisinin sürdüğü Konya’ya ‘sağlık mazeretiyle tayin’ talebinin, 4+2 sözleşmeli kapsamında görev yaptığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. Bunun üzerine konuyu mahkemeye taşıdıklarını belirten Durmuş, “Kastamonu İdare Mahkemesi, insani durumu dikkate alıp, sağlık mazeretini haklı buldu” dedi.DÜZENLEME ŞARTDurmuş, açıklamasına şöyle devam etti:“Verdiğimiz kararlı mücadeleyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmelilerin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini sağlamıştık. Süre düşmüş de olsa üyemiz, tedavisinin sürdüğü yerde değil de görev yerinde çalışmaya devam edecekti. Bu nedenle mahkemenin kararı önemli bir karardır. Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

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