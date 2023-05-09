Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisine yapılacak zam oranını açıklayarak, "Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yürüten Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, "Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Ve bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların tabii uzandığı bütün aile efradı çocukları vesaireyi düşünerek hazırlığımızı yaptık. Bu protokolde yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Çerçeve anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet üreten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor" diye konuştu.



'YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ'

Erdoğan, protokolle kamu işçilerinni taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğini belirterek "Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye, gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



'REFAH DÜZEYİNİ ARTIRACAK YENİ DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her bir ferdi ile paylaşacak politikalar uyguladıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel covid salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşürülecek olması bunlardan biridir. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır."



'KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Erdoğan, bu çerçevede enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacaklarını belirterek, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun; kimseyi enflasyona ezdiremeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız. Tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" ifadelerini kullandı. ()