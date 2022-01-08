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Kamyon ve TIR garajı işletmesi kiraya verilecek

Kayseri'de belediye, kamyon ve TIR garajı işletmesini 10 yıllığına kiraya vereceklerini duyurdu

Kamyon ve TIR garajı işletmesi kiraya verilecek
08 Ocak 2022 Cumartesi 11:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Anbar mevkiinde bulunan 13.250 m2’lik, 350 araç park kapasiteli (Kamyon ve Tır) garaj işletmeciliği, içerisinde bulunan Kafeterya, Çay salonu, 2 adet dükkân, bir adet Büfe, yönetim odası ve işin yapılmasına müsait kapalı alan ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 18/01/2022 Salı günü saat 14.00’da Belediyenin Encümen Salonunda yapılacaktır.

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