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Kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, evin önünde oyun oynarken, aniden yola çıkan Suriye uyruklu Rimas Tel Cıbnıy (2), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı

Kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
23 Nisan 2021 Cuma 15:57

Kaza, dün akşam, 23 Nisan Caddesi ile Çam Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Evin önünde oyun oynarken, aniden yola çıkan Suriyeli Rimas Tel Cıbnıy'a, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü, kaçtı. Başından yaralanan Rimas ise kaza yerinden geçen otomobil sürücüsü ve ailesi tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Rimas Tel Cıbnıy, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Rimas Tel Cıbnıy'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bu sabah şüphe üzerine 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #kaza #trafik kazası
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