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Kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 kişi öldü!

27 Mart 2022 Pazar 09:04

Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda, meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonetteki 4 kişi, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ailenin nişan töreninden döndükleri öğrenildi

Olay, dün akşam saatlerinde Tonya- Vakfıkebir karayolu Karaağaçlı Mahallesi, Saatli mevkisinde meydana geldi. Vakfıkebir'den Tonya'ya gitmekte olan 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya düştü. Heyelan sonucu kayalarla dolan karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonetteki 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi. Hurdaya dönen kamyonetteki sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner'in (72), yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Rahmi ve Fadime çiftinin, Akçaabat'taki torunlarının nişan törenine katıldıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları ortaya çıktı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #kaza #ölüm #kaya
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