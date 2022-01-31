MARTIYA ZARAR VERMEMEK İÇİN...
MARTIYA ZARAR VERMEMEK İÇİN...
0
ASLAN BAKICISINI ÖLDÜRDÜ!
ASLAN BAKICISINI ÖLDÜRDÜ!
0
"PETEKKAYA AKIL HASTASI"
0
BU SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
BU SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
0

Kamyonun havalandırmasından çıkan buhar, kaçakları ele verdi

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:48

Van'da çalışma yürüten jandarma ekiplerinin bir kamyonun havalandırmasından gelen buharı görmesi kaçakları ele verdi. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 174 kaçak yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #kamyon #kaçak #buhar
Önceki Haber
Kuşadası'ndan Başkan yardımcısına silahlı saldırı!
Sonraki Haber
İzmir'de gümrük kaçağı 268 lastik ele geçirildi
2022 Erkek Bileklik Modelleri
2022 Erkek Bileklik Modelleri
0
Öldürülüp 13 parçaya bölünen Azra'nın mahkemesinde gerginlik çıktı!
Öldürülüp 13 parçaya bölünen Azra'nın mahkemesinde gerginlik çıktı!
0
Karda kayan otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Karda kayan otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Konya'da korkutan deprem!
Konya'da korkutan deprem!
0
Genç kadın evinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayrıntı!
Genç kadın evinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayrıntı!
0
Akşam annesini itti, sabah ölüsünü buldu!
Akşam annesini itti, sabah ölüsünü buldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.