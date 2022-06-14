YEŞİM SALKIM'A CEZA!
YEŞİM SALKIM'A CEZA!
0
ABD'DEN TÜRKİYE'YE KUAFÖRE GELDİ!
ABD'DEN TÜRKİYE'YE KUAFÖRE GELDİ!
0
DAMATTAN GELİNE YUMRUK!
DAMATTAN GELİNE YUMRUK!
0
SÜMEYYE DÜNYA ŞAMPİYONU
SÜMEYYE DÜNYA ŞAMPİYONU
0

Kanser hastası ilacına 53 bin lira ödeyince... Mahkemeden dikkat çeken karar!

İstanbul'da yaşayan doktor M.B. (57), akciğer kanseri tedavisinde kendisine yazılan ilacın parası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayınca dava açtı. İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, SGK'nın M.B.'ye, tedavi sürecinde kullandığı ilaç için ödediği 53 bin 839 liranın yasal faiziyle geri ödenmesine karar verdi

Kanser hastası ilacına 53 bin lira ödeyince... Mahkemeden dikkat çeken karar!
14 Haziran 2022 Salı 11:29

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doktor M.B., 2021 yılında akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören M.B., doktorun yazdığı ilacı, SGK karşılamayınca kendisi satın aldı. M.B., o dönem 2 kutu ilacı parası olarak 53 bin 839 lira ödedi. Bunun üzerine M.B., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dosyayı inceleyen İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, devletin herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli teşkilatı kurmakla, yaşam hakkını sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla ve sosyal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli tedbirleri almakla görevli olduğunun altını çizdi.

'HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

Mahkeme, bu kapsamda sosyal güvenlik hakkına sahip kişilerin tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için içlerinde davalı idarenin de yer aldığı bazı kurum ve kuruluşlara düzenleme yapma yetkisinin verildiğini ancak söz konusu yetkinin veriliş amacı aşılarak ilgililerin sağlık hizmetlerine ulaşmasının engellenmesi veya ağır bir mali yük altında bırakılması sonucunu doğuracak şekilde uygulanmasının hukuken mümkün olmayacağını belirtti. Mahkeme, M.B.'nin kullanması için doktorunun uygun gördüğü ilacın, 'bedel ödenecek ilaçlar' listesinde ve 'hasta katılım payından muaf ilaçlar' listesinde yer almamasının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek 2 kutu ilaç parası olan 53 bin 839 liranın M.B.'ye, yasal faiziyle ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kararı değerlendiren M.B.'nin avukatı Volkan Çakır, "İdare mahkemesinin verdiği karar oldukça önemli. Müvekkilim ile aynı durumda olan birçok vatandaşımız var. Bu tarz kararlar onlar için de emsal teşkil ediyor. Yargıdan çekinmesinler, Anayasal hak olarak başvurularını yapsınlar" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kanser hastası #tedavi #kanser ilacı #sgk
Önceki Haber
Çeşme Otoyolu'nda yol kapatan kaza!
Sonraki Haber
Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı
0
Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
0
Kayıp genç kız 14 gün sonra tarlada ölü bulundu!
Kayıp genç kız 14 gün sonra tarlada ölü bulundu!
0
Uzman çavuşluk sınavını kazandı ama gidemeden hayatını kaybetti
Uzman çavuşluk sınavını kazandı ama gidemeden hayatını kaybetti
0
Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!
Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!
0
Modern Kapı Kolları ile Ev Tasarımında Önemli Dokunuş
Modern Kapı Kolları ile Ev Tasarımında Önemli Dokunuş
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.