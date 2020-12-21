Kantinciler özel müjde bekliyor

Pandemi sebebiyle okulların 5 Şubat 2021’e kadar açılmayacağı açıklandı. Daha sonrası ise belirsizliğini koruyor. 10 aydır işletmelerini açamayan ne zaman açacağı da belli olmayan Kantinciler iflasın pençesinde çırpınıyor

Ülke genelindeki meslektaşlarıyla birlikte aynı sorunları yaşayan İzmirli Kantinci Esnafı olağan üstü seçim sürecini de yaşıyor. Pandemi kısıtlamaları esnetildiğinde İzmir Kantinciler Esnaf Odası (İKEO) Olağan Üstü Genel Kurulu gerçekleştirilecek. Camianın sorunlarına çözüm arayan esnafın kanaat önderleri Kantinciler Odasının kurucularından Güzide Akpulat Peker’e başkanlık önerdi. 1988’den bu yana kantincilik yapan Biyoloji Öğretmeni Peker, esnafın hizmeti için ateşten gömlek giymeye hazır oluğunu söyledi.

10 aydır kapalı

Esnafın faydasına açıklanan tedbirler için teşekkür eden İzmir Kantinciler Esnaf Odası (İKEO) Başkan Adayı Güzide Akpulat Peker, en fazla mağdur olan kantinci esnafına daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Adayı Peker, “İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu başta olmak üzere esnafımız için yapılan çalışmalara ve desteklere teşekkür ediyorum. Bu destek fasılalı çalışabilen esnafa derman olabilir. Ama kantinci esnafı 10 aydır iş yerini açamadı. Ne zaman açacağı da belli değil. Bu belirsizlik döneminde Kantincilere açıklanan esnaf paketi kapsamından farklı uygulamalarla destek verilmelidir. Biz Devletimizi çözüm odağımız görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan kantinciye özel müjde bekliyoruz”dedi.

Alacaklılar kapalı kapıya dayandı

Kantinci esnafının bir yıldır kapalı olan kapısına alacaklıların dayandığını vurgulayan İKEO Başkan Adayı Güzide Akpulat Peker, “Bir kısım esnafımızın faydalandığı 25 bin TL kredinin ödeme günü geldi. Özel kurumlardan alınan kredilerin ödeme dönemi başladı. Kredi Kooperatiflerinden alınan Can Suyu kredileri yapılandırma kapsamında değil. Süreçten etkilenip borçlarını ödeyemeyen meslektaşlarımıza e-haciz işlemi yapılmış bu hacizi kaldırmak isteyen üyelerimizden peşin para istenmiştir. KDV, Muhtasar , Gelir Vergisi için boş beyanname vermek zorundayız. Esnafımızın her boş beyannameye damga vergisi tahakkuku sebebi ile borçlarına borç ilave olmaktadır. Esnafın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli ev kirası, faturalar, gıda temizlik malzemeleri gibi minimum ihtiyaçlarını dahi karşılayabileceği bir geliri yoktur. Bu sıkıntılar nedeniyle maalesef yapılandırma fırsatından yararlanamayacaktır”şeklinde konuştu.

Muhasebecilerimize de borçlanıyoruz

Yaklaşık bir yıldır pandemiden sebep çalışamıyan ve ne zaman çalışacağı belli olmayan kantinci esnafı yasa gereği boş beyanname vermek zorundadır. Bu kapsamda işletmelerin muhasebecileri bu boş beyannameleri vergi dairesi sistemlerine bilgisayardan yüklemek için muhasebe aidatı talep etmektedirler. Herhangi bir fatura işlemi yapılmadığından, alınmayan bir hizmetin ödemesi ile de karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu aidatları ödeyemeyerek muhasebecilerimize de borçlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan”ın başlattığı Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası gereğince, kantinci esnafının pandemi süresince muhasebeci parası ödemesi zorunluluğundan çıkarılmasını istiyoruz.

Talepler

- Kantincilerin Esnaf kredi kooperatiflerinden çektiği kredilerin ödemesi pandemi bitene kadar faizsiz ötelenmesi.

- Kantincilerin özel ve devlet bankalarına olan kredi borçları faizsiz pandemi sonrasına ötelenmesi.

- Kantincilerimize koşulsuz 50 bin TL hibe, 50 bin TL pandemiden 1 yıl sonra 3 yıl vadeli taksitli ödeyeceği kredi verilmesi.

- Pandemi döneminde yüzyüze eğitim başlayana kadar kira alınmasın. Yüz yüze eğitim başladıktan sonra da en az bir dönem kira alınmasın ve sonrasında kira bedellerine indirim yapılsın veya en az 2 yıl artış yapılmasın.

- Kantincilerimizin, yüz yüze eğitim başlayıp , çalışmaya başlayana kadar kadar mevcut bağkur ,vergi ve sigorta borçları faizsiz dondurulması, sonrasında taksitle alınması.

-Kantincilerimizin 7256 sayılı yapılandırma kapsamında sgk,vergi,bağkur vb. borç ödemeleri başlangıçları ocak-2021 değil ocak-2022 den başlatılması.



