'Kanuni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçti. ‘Kanuni’, dün Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı

Ege Denizi'nden dün saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi için Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 'Kanuni', Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-9' römorkörü tarafından çekildi. Sondaj gemisine 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-6', 'Kurtarma-10' ve 'Türkeli' römorkörleri, Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu ve Sahil Güvenlik Botları ile eşlik edildi. Römorkörlerle su sıkılırken, sahilde toplanan çok sayıda kişi de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Kanuni'yi selamladı.

11 bin metereyi inebiliyor

Güney Kore'de 2012 yılında 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020'ye kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye 15 Mart 2020’de getirilen, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisinin, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesi bulunuyor. 'Kanuni', '6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi' olarak da biliniyor. Dış gövdesi 'Fatih' ve 'Yavuz' gibi kırmızı beyaza boyanıp, Türk bayrağı konulan sondaj gemisinin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

114 metre yüksekliğinde

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkisindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’, 10 Ekim'de Taşucu Limanı’ndan demir alarak, İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na gitmek üzere yola çıktı. 227,81 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 114 metre yüksekliğindeki ultra deniz sondaj gemisi ‘Kanuni’, dün Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapıldı.

'Kaşif', Fatih'te göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu 'Kaşif'in, Fatih Sondaj Gemisi'nde görevine başladığını duyurdu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fatih sondaj gemisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji su altı robotu 'Kaşif'i de incelemişti.

Erdoğan'dan "Fatih" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının başlattığı “Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu açıklamıştı. Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının, “Nasıl Başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığı altında geçmiş ve bugüne ait iki fotoğraf paylaşması akımına Fatih Gemisi ile çekilmiş fotoğraflarla dahil oldu. Erdoğan Twitter ve İnstagram hesabında, Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen fotoğrafı ile bugün gemi ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Nasıl Başladı? / Nasıl gidiyor?" notunu düştü.