DÜNYANIN EN KÜÇÜK GEYİĞİ!
DÜNYANIN EN KÜÇÜK GEYİĞİ!
0
İZMİR MADALYALARI TOPLADI
İZMİR MADALYALARI TOPLADI
0
CEM YILMAZ'I SİNİRLENDİREN PAYLAŞIM
CEM YILMAZ'I SİNİRLENDİREN PAYLAŞIM
0
İZMİR'DE ENGELSİZ MÜZE!
İZMİR'DE ENGELSİZ MÜZE!
0
banner776

Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak

Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı yapacağını duyurdu

Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak
16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 7 nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular dijital ortamda 25/07/2022-08/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Cem Yılmaz'ı sinirlendiren paylaşım!
Sonraki Haber
Erciyes Üniversitesi personel alacak
Eşcinsel ilişki şantajı ölümle bitti!
Eşcinsel ilişki şantajı ölümle bitti!
0
Kaldırıma çıkan otomobil iki kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil iki kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Kavga sesini duyup dışarı çıkan çocuk, tüfekle vurulunca öldü!
Kavga sesini duyup dışarı çıkan çocuk, tüfekle vurulunca öldü!
0
Kuran kursunda 7 çocuğu taciz eden imam tutuklandı!
Kuran kursunda 7 çocuğu taciz eden imam tutuklandı!
0
Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Erciyes Üniversitesi personel alacak
Erciyes Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.