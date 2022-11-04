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Kapadokya Üniversitesi 12 kişi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Kapadokya Üniversitesi 12 kişi alacak
04 Kasım 2022 Cuma 11:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kapadokya Üniversitesi ilanda  belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

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