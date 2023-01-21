Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
21 Ocak 2023 Cumartesi 11:28

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kapadokya Üniversitesi ilandaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.


İlanın detayları için tıklayınız.

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