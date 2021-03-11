Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi'nin 18 öğretim görevlisi alımı yapacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda " 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz." açıklaması yer aldı.

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