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Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi'nin 18 öğretim görevlisi alımı yapacağı açıklandı

Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
11 Mart 2021 Perşembe 11:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda " 2547   sayılı   Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   elemanı   alınacaktır.   Başvuracak   adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz." açıklaması yer aldı.

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Etiketler; #kapadokya üniversitesi
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