Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kapadokya Üniversitesi çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için 29 Ağustos tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ