Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş'ın (27) otel odasında cansız bedenleri bulundu.

Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
15 Mart 2023 Çarşamba 09:21

Olay, sabah saatlerinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitmeye karar verdi. Bölgeye giden ve otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı. Çifti hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından silah, kesici alet yarası ve darp izi bulunmayan çiftin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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