Kapan-6 Zori'de başarılı operasyon

Diyarbakır ve Batman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-6 Zori' operasyonunda teröristlerin kullandığı 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 830 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapan-6 Zori'de başarılı operasyon
13 Şubat 2020 Perşembe 13:27

Diyarbakır'ın Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde, 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Zori' operasyonu sürüyor. Operasyonda, 13 Şubat Perşembe günü itibariyle teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı bulundu. Sığınaklar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise 2 el dürbünü, silah üstü dürbün, 25 gram cıva, 2 batarya, 4 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler imha edildi. Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise narkotik tespit köpeği 'Engel'in de katılımıyla yapılan operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ve 1 adet elektronik hassas terazi ele geçirildi.

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