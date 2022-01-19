Kar nedeniyle 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 10 yaralı

Türkiye'yi esir alan kar, kazalara da neden oldu. Bu kazalardan biri de Mardin'de yaşandı. Mardin’de kayganlaşan yolda 5'i TIR, 1'i yolcu otobüsü, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolunun Demiryolu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 TIR ile 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsü, birbirine girdi. Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Mardin ve Nusaybin devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.