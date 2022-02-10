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Kar yağdı, Konya'nın çevre illerle bağlantısı kesildi

Kar yağdı, Konya'nın çevre illerle bağlantısı kesildi
10 Şubat 2022 Perşembe 09:14

Konya'da etkili olan kar nedeniyle şehrin komşu illere olan bağlantı yolları kapandı.Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya kara yolları ulaşıma kapanan yollar olurken, yolcu otobüsleri de terminallerde bekletilmeye başlandı


Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi. Kentte sadece Konya- Karaman kara yolu ulaşıma açık tutuluyor. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

21 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak,  Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi. Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.  Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kar #kar yağışı #yol kapanma
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