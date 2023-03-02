Kara Kuvvetleri Komutanlığı er alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023 yılı için sözleşmeli er alımı yapacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı er alacak
02 Mart 2023 Perşembe 07:20

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili başvuru kılavuzu yayınlandı. 

Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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