Kara Kuvvetleri Komutanlığı er alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023 yılı için sözleşmeli er alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili başvuru kılavuzu yayınlandı.

Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.



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