Karabağlar’da kapsamlı denetim

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında Karabağlar’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilgili birim amirleriyle birlikte Fahrettin Altay Mahallesi’nde esnafı, Yunus Emre Mahallesi’nde de pazaryerini gezerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. Denetime, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Necdet Durmuş, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen’in yanı sıra, mahalle muhtarları, zabıta, ilçe emniyet, tarım ve orman müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Kaymakam Öneği ve Başkan Selvitopu, Fahrettin Altay Mahallesi’nde başta gıda üretimi ve satışı yapanlar olmak üzere farklı iş kollarında çalışan esnafı ziyaret etti. Kafe ve restoranlardaki masalarda oturanların sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Toplu ulaşım araçlarında denetim yapan Kaymakam Öneği ve Başkan Selvitopu, vatandaşların taleplerini de dinledi. Yunus Emre Pazaryeri’nde de, önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kaymakam Öneği ve Başkan Selvitopu, geçen günlerde Ordu Caddesi ve Bozyaka’da koronovirüs salgınına karşı alınan önlemleri yerinde incelemişti.



