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Karabük'te 38 taşınmaz kiraya verilecek

Karabük Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan 38 taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Karabük'te 38 taşınmaz kiraya verilecek
26 Ocak 2022 Çarşamba 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Karabük Belediyesi'ne ait olan 38 taşınmaz kiraya verilecek.

 

İhale 10/02/2022 Perşembe günü saat 15.30’da başlayarak sırasıyla Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü, yalnız Aydınlıkevler Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 36 aylığına kiralanmak üzere yapılacaktır.


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