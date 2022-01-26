Karabük'te 38 taşınmaz kiraya verilecek

Karabük Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan 38 taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Karabük Belediyesi'ne ait olan 38 taşınmaz kiraya verilecek.

İhale 10/02/2022 Perşembe günü saat 15.30’da başlayarak sırasıyla Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü, yalnız Aydınlıkevler Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 36 aylığına kiralanmak üzere yapılacaktır.



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