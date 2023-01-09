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Karabük'te yaşlı çift, soba gazından zehirlenerek öldü!

Karabük'te yaşlı çift, soba gazından zehirlenerek öldü!
09 Ocak 2023 Pazartesi 09:00

Karabük Safranbolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedenini, ailesinden haber alamayınca merak edip eve gelen oğulları buldu

Olay, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak’ta 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Karayel çiftinden haber alamayan oğulları İsmail Karayel eve geldi. Eve giren İsmail Karayel, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar ve Zeynep Karayel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karayel çiftinin cenazeleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karabük #ölüm #soba ölüm #haber
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