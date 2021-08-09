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Karabük Üniversitesi 14 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Karabük Üniversitesi 14 kişi alacak
09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 23 Ağustos 2021'dir.


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