Karabük Üniversitesi 31 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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