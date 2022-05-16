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Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili  maddeleri,  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığının  web  sayfasında  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “T.C.  Karabük  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


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