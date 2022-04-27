YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0
DAVADA KARAR ÇIKTI!
DAVADA KARAR ÇIKTI!
0

Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
27 Nisan 2022 Çarşamba 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 27 Nİsan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
Sonraki Haber
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kişi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kişi alacak
0
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
0
Yolda çırılçıplak yürüdü!
Yolda çırılçıplak yürüdü!
0
Traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü
Traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü
0
Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek
Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.