Karabük Üniversitesi 50 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 50 personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 27 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 14 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.



AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ